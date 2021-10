Haunted Chocolatier è il nuovo gioco dell'autore di Stardew Valley: primo gameplay trailer

Eric Barone, noto su Internet con lo pseudonimo di ConcernedApe e già autore di Stardew Valley, ha finalmente annunciato il suo nuovo progetto videoludico. Si tratta di Haunted Chocolatier, di cui è stato pubblicato il primo gameplay trailer.

ConcernedApe non è ancora certo di come classificare Haunted Chocolatier in termini di genere, poiché il concept continua ad evolvere man mano che prosegue nello sviluppo. Tuttavia, il core gamepaly prevede "la raccolta di ingredienti, la produzione di cioccolato e la gestione di una cioccolateria", mentre tutto il resto è in divenire. Il titolo è attualmente un'esperienza interamente single player e conterrà più elementi GDR rispetto a Stardew Valley.

"Il cioccolato rappresenta ciò che è delizioso. Il castello infestato rappresenta il fascino dell'ignoto. I fantasmi rappresentano l'impronta del passato. Tutte queste cose sono importanti", le parole con cui Barone presenta il suo progetto. "Tuttavia, non pensare nemmeno per un momento che, data la presenza di fantasmi in un castello infestato, sia un gioco malvagio o negativo. Al contrario, voglio che questo gioco sia positivo, edificante. Tuttavia, se Stardew Valley ha incanalato principalmente l'energia del sole, Haunted Chocolatier incanala l'energia della luna. Entrambe sono vitali". Con Haunted Chocolatier, Barone si sente finalmente libero di dare sfogo alla propria creatività, al contrario della situazione vissuta con Stardew Valley, che invece lo vincolava ad una "tradizione consolidata".



Haunted Chocolatier è in arrivo su PC e "sulle altre principali piattaforme". Nell'attesa che Barone ci aggiorni sul suo nuovo peculiare titolo, vi riamandiamo alla Recensione di Stardew Valley, titolo con cui l'autore si è affermato nell'industria videoludica.