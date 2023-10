Haunted House Remake: Atari rilancia lo 'spettrale' strategico stealth su PC e console

Non bastasse l'annuncio del ritorno dello shooter arcade Berzerk Recharged, Atari continua a pizzicare le corde della nostalgia degli appassionati di videogiochi 'vecchia scuola' presentando ufficialmente Haunted House Remake, la riedizione attualizzata del primissimo survival horror della storia dei videogiochi.

Il progetto affidato alle cure di Orbit Studio omaggia il classico per Atari 2600 proponendoci un'avventura 3D isometrica ambientata in una magione spettrale piena di personaggi colorati. La riedizione di Haunted House premia l'approccio furtivo e dà meno importanza ai combattimenti per concentrarsi, appunto, sulle dinamiche stealth e sulla risoluzione degli enigmi ambientali.

Al titolo viene inoltre aggiunto un pizzico di 'modernità' grazie alla natura roguelite di un'esperienza che cambierà dinamicamente, con una disposizione randomica delle stanze che compongono la magione.

"In Haunted House I giocatori vestono i panni di Lyn Graves, nipote del leggendario cercatore di tesori Zachary Graves. Lyn visita la magione di suo zio con i suoi migliori amici solo per scoprire che è stata infestata da fantasmi e mostri che rapiranno immediatamente i suoi compagni di avventura. Per liberarli, Lyn dovrà recuperare i frammenti di un'urna magica e ricostruirla. In uno scenario composto da stanze generate proceduralmente, pareti girevoli, nemici posizionati in luoghi imprevedibili e incontri spettrali, Lyn deve strisciare, sgattaiolare e correre, affrontando orde di spettri ed ectoplasmi per ritrovare i suoi amici e suo zio."

Vi lasciamo perciò al video di presentazione di Haunted House Remake e vi informiamo che il nuovo videogioco di Atari è disponibile da oggi, giovedì 12 ottobre, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.