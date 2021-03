Haunted Space: annunciato lo sparatutto spaziale tutto italiano per PS5 e Xbox Series X

È arrivato a sorpresa nel corso del Future Game Show il reveal trailer di Haunted Space, un interessante simulatore spaziale sviluppato e pubblicato da team italiani.

Il titolo è infatti in sviluppo presso Italian Games Factory e verrà distribuito da Merge Games. Com'è possibile leggere sulla pagina ufficiale Steam del gioco, si tratta di un simulatore spaziale single-player che mescola elementi horror ad altri sci-fi e propone un open world tutto da esplorare. Nel corso dell'avventura potremo affrontare sia altre navicelle spaziali (tra le quali ne possiamo vedere alcune organiche) che mostruose creature aliene e accaparrarci dei preziosi materiali con i quali costruire i potenziamenti per la nostra nave. Sempre secondo la descrizione ufficiale del gioco, starà agli utenti decidere che tipo di controllo avere della nave e grazie al Co-Pilot si potrà decidere se attivare o meno degli aiuti che ne semplificano la guida.

Il gioco, in sviluppo esclusivamente per PC e console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, promette di supportare il Ray Tracing in modo innovativo e l'audio binaurale, così da proporre ai giocatori un'esperienza immersiva nello spazio profondo. Attualmente non sappiamo quale sia la data d'uscita del prodotto e sul client Valve viene riportata la dicitura 'coming soon'.