Haunted Space: ne parliamo con gli sviluppatori di Italian Games Factory

Il team Italian Games Factory ha stupito tutti recentemente con Haunted Space, un'esperienza immersiva ambientata nello spazio profondo. Un gioco tutto da scoprire, come sottolineato dagli stessi ragazzi della software house nostrana nell'intervista concessa a Francesco Fossetti.

Nel corso dell'ultima live tenuta dalla nostra redazione sul canale Twitch di Everyeye abbiamo infatti ospitato Ivan Venturi e Luca Michelotti, game director di Haunted Space, che ci hanno parlato dello sviluppo di questo simulatore spaziale e degli elementi ludici, grafici e narrativi che lo caratterizzeranno.

Presentato a sorpresa nel corso del Future Games Show di fine marzo, Haunted Space proietta gli appassionati del genere in una dimensione futuristica singleplayer che fonde elementi horror e ruolistici all'interno di uno scenario completamente esplorabile. Acquisendo esperienza nelle battaglie spaziali contro le creature aliene che infestano la galassia, il nostro pilota potrà potenziare la propria navicella e acquisire le competenze necessarie all'evoluzione di armi e abilità.

Anche sul fronte tecnico, Haunted Space promette di fare felici tutti i fan di sparatutto simulativi ad ambientazione sci-fi grazie al supporto all'illuminazione in Ray Tracing e all'audio binaurale per esaltare i suoni siderali, le musiche e ogni singolo rumore ambientale avvertibile nelle fasi di esplorazione pura o nei combattimenti.

Come sottolineato dal team di Italian Games Factory nel reveal trailer di Haunted Space, il titolo arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.