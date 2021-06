Haunted Space: il simulatore spaziale torna a farsi vedere con un video di gameplay

In occasione del Summer of Gaming di IGN gli sviluppatori di Italian Games Factory hanno mostrato un nuovo gameplay trailer di Haunted Space, l'ambizioso simulatore spaziale che uscirà su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Il nuovo e promettente simulatore spaziale targato Italian Games Factory è tornato a farsi vedere con un video di gameplay confezionato per il pubblico delle grandi occasioni. Haunted Space porterà i giocatori a vivere un'intensa esperienza single player che fonde elementi horror (gli sviluppatori hanno tratto ispirazioni dai "mostri" meccanici dei Mutoid) e funzionalità da gioco di ruolo, il tutto in scenario spaziale completamente esplorabile. Sconfiggendo i nemici in feroci battaglie e recuperando materiali i piloti potranno personalizzare le proprie navi e acquisire abilità sempre più potenti.

Haunted Space farà sfoggio delle più recenti tecnologie next-gen come l'illuminazione Ray Tracing e l'audio bineurale in grado di spremere l'hardware di PlayStation 5, Xbox Series X/S e dei PC più performanti. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra intervista agli sviluppatori di Haunted Space.