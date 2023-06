Hauntii infesta il Day of the Devs in trailer: un fantasma sfida l'aldilà

Dopo gli enigmi e le suggestioni proposte dal trailer di Viewfinder, il palco del Day of the Devs punta i riflettori su di un'avventura in bianco e nero decisamente promettente: Hauntii.

Presentato con il gameplay trailer che trovate in apertura a questa news, il gioco si presenta come un'avventura twin-stick che ha per protagonista un curioso fantasma di nome Hauntii. Nei panni dell'entità, i giocatori avranno il compito di svelare i segreti dell'aldilà, che si presenta decisamente meno accogliente di quanto previsto. Tra anime corrotte e angeli - o presunti tali - dalle intenzioni indecifrabili, il titolo di Moonloop Games propone un mood divertente e rilassato, senza però rinunciare a un alone di mistero.

Per cercare di venire a capo della situazione, Hauntii dovrà affrontare diversi nemici, il tutto mentre cerca di recuperare speciali entità dorate determinate ad aiutarlo. A completare il quadro, ci pensa una colonna sonora particolarmente evocativa, che promette di accompagnare il giocatore nel corso del suo viaggio. Dopo l'annuncio di Simpler Times, il palco del Day of the Devs conferma che Hauntii raggiungerà il mercato del videogioco nel corso del 2024. Il prossimo anno, l'Indie infesterà il catalogo PC e console, con lancio in programma su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.