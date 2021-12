Have A Nice Death annunciato ai TGA: il roguelike che vi mette nei panni della Morte!

Con Kena: Brige of Spirits eletto come Miglior Gioco Indipendente ai The Game Awards 2021, l'universo degli sviluppatori indipendenti si è palesato all'evento videoludico anche con una interessante selezione di nuovi annunci.

Tra questi ultimi ha trovato spazio anche l'intrigante Have A Nice Death, peculiare Action in 2D arricchito da dinamiche di stampo roguelike. Disegnato a mano, il titolo pone i giocatori nei panni della Morte in persona. Non solo: l'entità è anche la fondatrice, nonché CEO, della Death Inc. Vera e propria multinazionale responsabile della gestione delle anime dei defunti, quest'ultima si ritrova tuttavia nel caos. I dirigenti nominati dalla Morte non sembrano infatti essere troppo affidabili: sommersa da incombenze burocratiche, Death decide di tornare a imbracciare la falce in prima persona, per ricordare a tutti i suoi dipendenti chi è il capo della Death Inc!



Da queste premesse, prende il via un'avventura roguelike attraverso i diversi dipartimenti dell'azienda, generati in Have A Nice Death in maniera procedurale. Tra insoliti NPC, come l'assistente zucca Pump Quinn, il titolo propone un sistema di combattimento di stampo hack 'n' slash, con una trentina di armi e incantesimi da sbloccare. Ovviamente immortale, a Death non mancheranno le occasioni per affrontare più volte i nemici più ostici. In arrivo a marzo 2022 su PC, Have A Nice Death si è mostrato nel trailer di annuncio che trovate in apertura a questa news.



Sul fronte Indie, ricordiamo inoltre la presentazione di un nuovo trailer di Planet of Lana, promettente avventura che vede alla colonna sonora il compositore di The Last Guardian.