Have A Nice Death, tutti pronti a impersonare la Morte: l'Indie ha una data di lancio

Apparso per la prima volta nel corso di un Nintendo Direct, Have A Nice Death si è conquistato istantaneamente l'interesse di un'ampia fascia di appassionati.

Una curiosità tale da spingere il team di Magic Design Studios a rendere disponibile Have A Nice Death in Early Access su PC. A circa un anno di distanza dal lancio dell'Accesso Anticipato su Steam, il promettente Indie è finalmente pronto per debuttare sul mercato in versione completa. Con il trailer dedicato che trovate in apertura di news, la software house annuncia che Have A Nice Death debutterà tra circa un mese. La data di lancio è infatti fissata al prossimo 8 marzo 2023, con esordio su PC (via Steam) e Nintendo Switch.



Nell'Action dalla struttura roguelike, i giocatori vestiranno i panni della Morte in persona. Esasperata dal lavoro d'ufficio che l'ha tramutata in una sorta di esaurito CEO, l'entità tornerà a imbracciare la falce in un'avventura carica di comicità e azione. Quando una serie di dipendenti incompetenti semineranno il caos tra le anime dell'aldilà, la Morte sarà infatti l'unica a poter rimettere ordine nel mondo ultraterreno.



Ai giocatori pronti a offrire il proprio supporto al triste mietitore, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca prova di Have A Nice Death.