Have a Nice Death: il roguelike 2D disegnato a mano disponibile su Steam in Early Access

Dopo essersi presentato ai The Game Awards 2021 e aver immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati del genere roguelike, Have a Nice Death è da oggi disponibile per l'acquisto su Steam in Accesso Anticipato.

Il peculiare action game 2D splendidamente disegnato a mano è venduto al prezzo di 14,99 euro su Steam e si costituisce di una campagna in cui troverete 30 armi e incantesimi unici da trovare e potenziare per creare combinazioni devastanti e avere la meglio su nemici e boss. Gli sviluppatori di Magic Design Studios (Gearbox si occupa del publishgin) ha promesso di aggiornare costantemente il titolo nei prossimi mesi con contenuti inediti.

"Quando abbiamo ideato per la prima volta l'idea per questo gioco, sapevamo di voler creare un'esperienza Roguelike indimenticabile con il nostro tocco oscuro e affascinante. Abbiamo dato vita a questa visione unendo animazioni dettagliate con un gameplay d'azione di prim'ordine. Comprendiamo che il raggiungimento di questo obiettivo non sarà possibile senza il supporto della nostra comunità. È qui che entra in gioco l'accesso anticipato.

Questa fase cruciale del ciclo di vita del gioco verrà utilizzata come metodo per perfezionare Have a Nice Death in tandem con la nostra community. Nel corso dell'accesso anticipato, raccoglieremo feedback direttamente dai nostri giocatori. Mentre esplori le sale di Death Inc per la prima volta, volevamo ricordarti che questo è solo l'inizio di Have a Nice Death. Nei prossimi mesi lanceremo regolari aggiornamenti dei contenuti che aggiungeranno nuovi Mortality Departments, nemici, armi, maledizioni, incantesimi e altre sorprese!". Non ci resta che lasciarvi al trailer di lancio di Have a Nice Death, che potete gustarvi in cima alla notizia.