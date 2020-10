Haven, amore e ribellione: il trailer svela la data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X

In occasione della Gamescom 2020, il team di The Game Bakers ha presentato un video gameplay di Haven in azione su Xbox Series X, intrigante nuova produzione indipendente.

Dagli autori di Furi, giunge un'avventura dedicata ai temi dell'amore, della ribellione e della libertà, pronta ad approdare su di una molteplicità di piattaforme. Sino ad ora, il titolo era rimasto privo di una precisa data di uscita, ma il nuovo story trailer di Haven ne conferma l'esordio entro la fine dell'anno. Nello specifico, il suggestivo RPG sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One e PC (Steam, Windows Store e GOG) a partire dal prossimo 3 dicembre.



Haven sarà inoltre incluso all'interno del catalogo Xbox Game Pass. Ulteriore dettaglio, acquistando la versione PS5 o Xbox Series X del gioco, gli utenti otterranno automaticamente anche quella PS4 o Xbox One, e viceversa. Al momento, tuttavia, la versione PlayStation 4, così come quella Nintendo Switch, risultano in arrivo per un generico primo trimestre del 2021.



Direttamente in apertura a questa news, trovate il nuovo trailer del gioco: per maggiori informazioni sulle meccaniche di gameplay di quest'avventura di coppia, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Heaven firmato dal nostro Claudio Cugliandro.