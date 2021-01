Haven: l'avventura aliena e pacifista ha una data d'uscita su PS4 e Switch

A un mese di distanza dall'uscita di Haven su PC PS5 e Xbox Series X/S, The Game Baker fissa la data di lancio delle versioni PlayStation 4, Nintendo Switch ed Epic Games Store della loro avventura sci-fi.

Il progetto di Haven attinge all'esperienza maturata dagli sviluppatori francesi con Furi per proiettarci su di un lontano mondo alieno: lo scopo dell'avventura è quello di aiutare una giovane coppia a rifarsi una vita dopo essere fuggita dagli orrori del proprio pianeta natale.

I due piccioncini devono quindi unire le proprie forze per domare gli elementi e interagire con le creature. L'impianto ludico eretto dagli autori transalpini fa perciò leva sulla curiosità degli appassionati del genere, concretizzandosi in un'esperienza free roaming ricca di colpi di scena e intrisa di elementi ruolistici e gestionali.

Le versioni PS4, Nintendo Switch ed Epic Games Store di Haven saranno disponibili dal 4 febbraio e, dal punto di vista squisitamente ludico, saranno del tutto identiche alle edizioni per console next gen. Come per le versioni Xbox con Smart Delivery, anche gli acquirenti di Haven su PlayStation 4 avranno accesso gratuitamente alla corrispondente versione per PS5. Per saperne di più su questa intrigante avventura, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Haven con le analisi e i giudizi di Claudio Cugliandro sull'ultima opera firmata da The Game Baker.