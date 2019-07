Haven: l'avventura ruolistica degli autori di Furi si mostra in video su PS4 e Switch

Il grande successo di Furi consente agli sviluppatori francesi di The Game Baker di ampliare la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce il loro prossimo progetto, l'avventura GDR Haven, per aggiungere le versioni PS4 e Nintendo Switch alla già annunciata edizione destinata all'utenza PC.

Presentato ufficialmente a inizio anno, il progetto di Haven pone gli utenti nei panni di due innamorati che, per ribellarsi alle regole e vivere un'esistenza completamente libera, decidono di fuggire su di un lontano mondo alieno.

L'idillio dei due piccioncini intergalattici, però, durerà molto poco, come possiamo intuire ammirando il nuovo gameplay trailer che ne conferma la trasposizione su PlayStation 4 e Nintendo Switch: il pianeta su cui proveranno a costruirsi un nuovo futuro assieme, infatti, sarà pieno di creature non particolarmente inclini al dialogo.

Il sistema di gioco escogitato dagli autori transalpini farà della curiosità e della collaborazione tra i due protagonisti i suoi tratti distintivi: le fasi di esplorazione del pianeta saranno ispirate a Journey, mentre le scene di combattimento trarranno spunto da action-JRPG come Ni No Kuni o Persona, con attacchi in tempo reale uniti ad abilità e tecniche da impostare su più turni.

La data di lancio di Haven non è stata ancora annunciata, ma presumibilmente occorrerà attendere almeno fino al 2020 prima di sfogliare le margherite aliene insieme ai protagonisti di questo promettente titolo indie su PC, PS4 e Switch. Fateci sapere con un commento cosa ne pensate di questo esperimento a metà strada tra Journey e i giochi di ruolo "all'orientale".