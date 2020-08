Haven in azione su Xbox Series X: 10 minuti di next gen Microsoft

Nel corso dell'edizione 2020 della Gamescom c'è stato modo di avere nuove informazioni su di una molteplicità di produzioni indipendenti, tra le quali troviamo anche Haven.

Avventura sci-fi dalle tinte romantiche, la produzione sta prendendo forma negli studi di The Game Bakers, già autori di Furi, ora pronti a condividere nuovi dettagli sulla produzione. E si tratta in effetti di novità particolarmente interessanti: la software house ha infatti scelto di mostrare dieci nuovi minuti di gameplay di Haven, registrati su Xbox Series X. L'indie diviene così uno dei primi titoli a mostrarsi in azione sulla console next gen di casa Microsoft con una vera e propria sessione di gioco.

Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare delle peculiari atmosfere di questa produzione? Ambientata su un pianeta sconosciuto, Haven segue la storia di Yu e Kai, fuggiti insieme su di un lontano corpo celeste. L'avventura ruolistica consentirà di vestire i panni di entrambi i personaggi, per plasmare l'evoluzione della loro relazione.



Per maggiori dettagli, sulle pagine di Eveyeye trovate un ricco provato di Haven, a cura di Claudio Cugliandro. In tema di next gen, oltre che su Xbox Series X, il titolo è atteso anche su console Sony: di recente, il team ha confermato di voler portare Haven a 120 fps su PS5.