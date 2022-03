Haven dice sì alle coppie dello stesso genere con il nuovo aggiornamento

Adesso all'interno di Haven sarà possibile intrattenere una relazione con personaggi dello stesso sesso: la novità arriva attraverso una nuova patch messa a disposizione da The Game Bakers, autori del particolare gioco di ruolo a tinte sci-fi incentrato su storie d'amore e tematiche pacifiste.

"Haven è un gioco basato sulla libertà di amare chiunque tu voglia, ed è per questo che siamo molto contenti di pubblicare questo aggiornamento gratuito Couple su tutte le piattaforme", afferma Emeric Thoa, CEO della compagnia francese, aggiungendo che "Puoi ora giocare con la coppia di amanti che preferisci, che siano un uomo e una donna, due donne o due uomini". Da adesso, quindi, si potrà selezionare il sesso dei due protagonista al centro dell'avventura, Yu e Kai, a proprio piacimento.

Sulle pagine del PlayStation Blog il CEO specifica inoltre che "l'aggiornamento non cambierà l'arco narrativo di Haven, giocherai sempre come Yu e Kai, ma il gioco adesso offre più opzioni su come comporre la coppia. Haven rappresenta ora l'amore in una concezione più ampia".

Se ancora non avete mai avuto modo di sperimentare quest'avventura romantica, disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, la nostra recensione di Haven vi illustrerà tutte le caratteristiche del gioco. Restando in tema di romanticismo, ecco quali sono i migliori videogiochi per divertirsi in coppia, non solo a San Valentino.