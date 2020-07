Haven: il gioco si fa vedere su PlayStation 4 con nuove informazioni e trailer inedito

Haven, il nuovo titolo dagli autori di Furi, torna a far parlare di se sui canali ufficiali di PlayStation. Nel lungo post sul PlayStation Blog il Creative Director del gioco descrive la nuova esperienza ludica con tanto di nuovo trailer.

Emeric Thoa sottolinea infatti l'obbiettivo che il team di sviluppo ha voluto raggiungere con Haven, descrivendo un gioco capace di donare alcuni momenti di relax ai giocatori: "Un gioco che sembra una leggera brezza. Un gioco che consente di rilassarti. Un gioco che è come tenersi per mano durante una passeggiata all'aperto. Un modo per raggiungere tutto questo era il concetto stesso di Haven: la storia d'amore di una coppia che cerca di stare insieme. Una coppia che scivola sull'erba altra di un pianeta deserto".

L'avventura GDR vedrà come protagonisti Yu e Kay, fuggiti su un pianeta dimenticato per restare uniti. Il gioco permetterà di vestire i panni dei due amanti nel tentativo di sopravvivere in questa nuova realtà, sorvolando le praterie, combattendo i nemici e risanando il pianeta. Inoltre gli utenti potranno controllare contemporaneamente entrambi i personaggi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato di Haven. Il gioco sarà inoltre giocabile su Xbox One a partire dal 21 luglio nell'ambito del Summur Game Fest.