Haven e la nuova IP per PS5: 'Ci giochiamo ogni giorno', Jade Raymond entusiasta

Mentre si conclude l'acquisizione di Bungie da parte di Sony, prosegue l'impegno di Jade Raymond alla guida di Haven, team parte dei PlayStation Studios e alle prese con il suo primo titolo.

L'ingresso nella famiglia Sony, svela la veterana videoludica, ha consentito alla neonata software house di ottenere sin da subito le risorse per dare forma compiuta a tutte le proprie ambizioni. Al momento, Haven può già contare su oltre un centinaio di talenti del settore, oltre che sul supporto della famiglia PlayStation. Già da qualche tempo, ad esempio, è stato confermato che Mark Cerny sta lavorando al fianco di Jade Raymond. Tra le più recenti aggiunte al team di Haven, troviamo inoltre Jalal El Mansouri, Technical Architect per Rainbow Six Siege e tra gli ispiratori del cloud gaming in casa Google.

Sul primo videogioco di Haven per PlayStation 5, l'autrice canadese non può ancora svelare molti dettagli, ma Jade Raymond ha confermato che i lavori sulla nuova IP stanno procedendo a pieno ritmo. "Sono felice di poter annunciare che il gioco è già molto divertente! - garantisce la dirigente - Ci giochiamo ogni giorno e questo continua ad ispirarci nello spingerci ancora oltre. [...] L'asticella è alta, ma abbiamo un grande team e crediamo di poter creare qualcosa di innovativo che le persone saranno felici di giocare". Siete curiosi di saperne di più?