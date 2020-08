Haven su PlayStation 5: gli sviluppatori puntano ai 120fps

Intervistati dalla redazione di WCCFTech, gli autori di The Game Baker hanno confermato di essere al lavoro sulla versione PS5 di Haven e di voler attingere all'hardware della console nextgen di Sony per raggiungere i 120fps.

Nel corso dell'intervista, il direttore creativo Emeric Thoa ha espresso tutto il suo entusiasmo per la potenza computazionale messagli a disposizione da Sony con PlayStation 5 e apre una finestra sulle possibili aggiunte al gameplay garantite dalle funzionalità evolute del controller DualSense.

Il responsabile dello sviluppo della nuova avventura sci-fi degli autori di Furi spiega infatti che "siamo alle primissime fasi di sviluppo su PS5 ed è un po' presto per tirare le somme. Cercheremo ovviamente di sfruttare al meglio il nuovo hardware e le funzionalità di PS5. La cosa più eccitante, per me, è attingere a quelle risorse per integrare le funzionalità del feedback aptico del gamepad e raggiungere i 120fps per rendere più fluida possibile l'esplorazione del mondo di gioco".

Quanto alle differenze tra le versioni di Haven per PS5 e PC di fascia alta, Thoa specifica che "non ne ho idea al momento. Haven d'altronde non proprio quel tipo di 'giochi da riferimento tecnologico', quindi immagino che la differenza sarà davvero davvero sottile. Sarà comunque una storia unica e commovente su tutte le piattaforme!". In merito all'eventualità del futuro porting di Haven su Xbox Series X, il direttore creativo del progetto si dice disponibile a valutare tale ipotesi spiegando che "il nostro obiettivo è quello di portare Haven su quante più piattaforme possibile".