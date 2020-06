Haven, tra storia d'amore, sci-fi e libertà: nuovo trailer per l'avventura indie

Annunciato nel corso del febbraio dello scorso anno, Haven è la nuova avventura firmata dagli autori di Furi, atteso nel corso del 2020 sia su PC sia su console.

Un'avventura dalle tinte avvolgenti, che punta a raccontare una storia d'amore e libertà. Il titolo vede protagonisti i giovani Yu e Kay, fuggiti insieme su un pianeta dimenticato per poter restare insieme. L'avventura GDR vedrà il giocatore vestire i panni dei due amanti, impegnati a sopravvivere in questa nuova realtà. Sorvolando le praterie, combattendo e risanando il pianeta, gli utenti possono controllare contemporaneamente entrambi i personaggi.

Descritto come "Una romantica avventura fantascientifica, l'odissea di due amanti che lottano per rimanere insieme contro tutte le avversità", Haven racconta l'evoluzione della relazione tra Yu e Kay, tratteggiandola con ironia e maturità. Il titolo firmato The Game Bakers è tornato a mostrarsi in un nuovo filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



L'ultimo trailer di Haven era stato pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2019: l'avventura GDR arriverà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One (incluso in Xbox Game Pass) nel corso del 2020. Il titolo può essere giocato da soli oppure in due giocatori con modalità cooperativa.