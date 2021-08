Haven Studios, in attesa dell'esclusiva PS5: le impressionanti creazioni di Lacoste

In seguito all'improvviso annuncio della chiusura dei team interni di Google al lavoro su Stadia, Jade Raymond ha ufficializzato la nascita di Haven Studios.

La nuova software house ha potuto contare immediatamente sul supporto di Sony, al punto che il primo titolo di debutto sarà proprio un'esclusiva per PlayStation 5. La natura di quest'ultima è ancora misteriosa, anche se diversi indizi sembrano puntare in direzione dell'inclusione di una componente multiplayer. In seguito alla sua fondazione, Haven Studios ha accolto tra le proprie fila diversi talenti dell'industria, tra i quali ha trovato spazio anche Raphael Lacoste.

Concept Artist e illustratore, il professionista vanta un curriculum di tutto rispetto, che include la saga di Prince of Persia e di Assassin's Creed. Unitosi al team di Jade Raymond in qualità di Art Director, Lacoste ha di recente pubblicato alcune suggestive creazioni, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Scenari che rievocano immaginari fantastici, le immagini hanno però una natura ancora incerta: non è infatti scontato che siano correlate all'esclusiva PlayStation 5 attualmente in sviluppo presso Haven Studios.

Per saperne di più, purtroppo, sarà necessario attendere il reveal ufficiale del progetto, nella speranza che possa essere vicino: che il tanto chiacchierato prossimo PlayStation State of Play possa essere l'occasione giusta?