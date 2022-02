Haven Studios si prepara all'esordio con un gioco online per PS5 e PC, parla Jade Raymond

Dopo l'avventura con Google Stadia, Jade Raymond torna a parlare del suo nuovo progetto con il neonato Haven Studios, fornendo alcune interessanti informazioni sul primo gioco in sviluppo per PS5 e PC in stretta collaborazione con Sony.

Il nuovo studio fondato da Jade Raymond e dagli ex dipendenti di Google è al lavoro sul primo grande progetto per PC e PlayStation 5. Haven Studios si vanta infatti di avere "le possibilità di un publisher indipendente ma con grandi mezzi economici alla spalle", grazie ai finanziamenti di un colosso come Sony. In una intervista con Le Devoir, Raymond ha parlato dei rapporti con il colosso dell'industria: "Inizialmente ci hanno chiesto due, o anche tre progetti, ma abbiamo deciso di puntare su un unico titolo per cominciare". Sul gioco si sa ancora poco ma come chiarito dalla stessa sviluppatrice sarà un titolo online basato su un universo persistente ed in continua evoluzione: "Questi ambienti non sono solo giochi, ma anche piattaforme social. Per durare un gioco deve rimanere piacevole da visitare" ha affermato Paola Jouyaux, co-fondatrice dello studio.

L'ambizione di Haven Studios è quella di spingere l'hardware di PS5 al limite delle proprie potenzialità e per fare questo lo studio canadese potrà contare sulla collaborazione diretta di Mark Cerny: "il nostro obbiettivo è quello di spingere ulteriormente le capacità tecniche della console" ha spiegato Raymond, "avremo l'opportunità di lavorare con persone di Sony che sono tra le migliori in questo campo. Questo ci permetterà di raggiungere una migliore qualità" ha concluso Jouyaux.

Insomma stando alle parole dei suoi fondatori, Haven Studios sembra essere al centro della nuova strategia di Sony che punta alla creazione di un ecosistema online solido, proprio come dimostrato dalla recente acquisizione di Bungie. Non resta che attendere per saperne di più.