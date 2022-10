Haven Studios e PS Studios: Cerny e Diamond vogliono rivoluzionare lo sviluppo videoludico

Datata marzo 2022, l'acquisizione di Haven Studios da parte di Sony sembra destinata a rivelarsi di particolare importanza strategica per il colosso videoludico giapponese.

Lo lasciano intuire le ultime dichiarazioni condivise da Mark Cerny, storico architetto delle console di casa Sony e autore della configurazione dell'attuale PlayStation 5. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Axios, il professionista Sony ha infatti svelato di star lavorando a stretto contatto con Jade Diamond ed Haven Studios.

La collaborazione sta in particolare coinvolgendo un nuovo approccio allo sviluppo, interamente basato sul cloud. Descritto come una declinazione videoludica di Google Docs, tale soluzione mira a rendere più agevole e rapida la creazione di un videogioco. Sfruttando l'ambiente cloud, Haven Studios desidera poter operare su di un livello o una porzione di un titolo nello stesso modo in cui Google Docs consente di modificare e migliorare un documento: collettivamente ed in tempo reale, con modifiche visibili all'istante per l'intero team.



Con un percorso avviato contestualmente all'esplodere della pandemia di Covid-19, Haven Studios è stata costretta a lavorare in remoto sin dall'inizio della sua avventura. Una circostanza che ha "costretto" il team a innovare, con il risultato che ad oggi oltre il 30% del personale del team lavora già esclusivamente in ambiente Cloud. Per velocizzare e semplificare ulteriormente la creazione di un videogioco, la software house di casa Sony sta inoltre realizzando esperimenti con IA e Machine Learning, con un focus legato alla creazione di concept che gli artisti di Haven Studios possano poi personalizzare e sviluppare nei dettagli.

Al momento, la software house guidata da Jade Diamond non ha ancora presentato alcun progetto, ma è noto che Haven Studio sta lavorando ad un gioco online per PC e PS5.