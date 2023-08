Hawked: l'extraction shooter ispirato a Fortnite è in Beta gratis su PC

Se per qualche motivo non siete fan dei giochi di ruolo e non siete impegnati con Baldur's Gate 3 su PC, potrebbe interessarvi dare una possibilità ad Hawked, il nuovo extraction shooter in terza persona la cui versione Beta è disponibile per tutti.

Il gioco in questione unisce le meccaniche di Escape From Tarkov e degli altri titoli appartenenti allo stesso genere con lo stile grafico colorato di Fortnite Capitolo 4. Scaricando l'Open Beta del gioco su Steam sarà possibile creare un personaggio tramite l'apposito editor e poi partire in una serie di spedizioni da soli o in compagnia di altri utenti per andare a caccia di loot, che potrà essere conservato in caso di successo.

Ecco di seguito il link per procedere al download di questa versione di prova gratis del gioco:

La versione Beta dello shooter resterà attiva fino al prossimo 17 agosto 2023 e permetterà ai giocatori di sbloccare una ricca serie di ricompense gratis tramite un battle pass: tutto ciò che riuscirete a sbloccare durante il test sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo quando il gioco arriverà nella sua versione finale.

Al momento non si conosce la data d'uscita di Hawked, ma sappiamo con certezza che sarà un free to play e che arriverà su PC, PlayStation e Xbox.