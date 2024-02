Hawked, il mix tra Fortnite e Tarkov è gratis su PlayStation, PC e Xbox: link al download

Fra i giochi arrivati nel corso del mese di febbraio 2024 troviamo anche Hawked, un extraction shooter che dopo svariate fasi di test è approdato su PC e console nella sua versione finale, scaricabile gratuitamente.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Hawked è uno sparatutto in terza persona che mescola alcune meccaniche tipiche degli extraction shooter come Escape From Tarkov ad uno stile grafico colorato che ricorda molto da vicino quello di Fortnite Capitolo 5. L'obiettivo del gioco è quello di esplorare un'isola alla ricerca di tesori nascosti e cercare di sopravvivere sia agli altri gruppi di giocatori che ai mostri che si aggirano per la mappa, simili a lucertole antropomorfe di varie dimensioni.

Ecco di seguito i link utili per scaricare il gioco sulle varie piattaforme:

Al momento è anche possibile riscattare un bundle di contenuti gratuiti sul PlayStation Store, sebbene questo pacchetto di elementi cosmetici sia riservato ai soli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.

In attesa di scoprire se il gioco avrà successo o meno, vi ricordiamo che Fortnite tornerà su iPhone e iPad entro la fine del 2024.