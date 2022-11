Hawked: alla scoperta del nuovo extraction shooter multiplayer pieno di mostri e tesori

La popolarità crescente delle esperienze extraction shooting come quella offerta dalla modalità DMZ di COD Warzone 2.0 fa da sfondo all'annuncio di Hawked, uno sparatutto multiplayer ambientato su di un'isola piena di mostri da abbattere e di tesori da rubare.

Il nuovo progetto in lavorazione presso le fucine digitali di UPWAKE.ME sprona gli appassionati del genere a darsi battaglia presso X-Isle, un'isola misteriosa che ospita le vestigia di una civiltà perduta. Il compito affidato agli utenti è perciò quello di entrare a far parte del collettivo di mercenari conosciuto come Renegades per esplorare le rovine di questa civiltà e saccheggiarne i potenti manufatti.

Ciascun 'rinnegato' sarà completamente personalizzabile, tanto nell'aspetto quanto nell'equipaggiamento, attingendo alla collezione di manufatti ottenuti e al denaro acquisito vendendo questi cimeli attraverso il mercato nero. Il video di presentazione confezionato dagli sviluppatori indie alza il sipario sulla folle esperienza sparatutto da vivere in questo titolo incentrato sulle sfide PvE contro i mostri e sulle battaglie PvP tra fazioni di mercenari.

La prima fase di Closed Alpha di Hawken è partita proprio quest'oggi, giovedì 24 novembre, su Steam: il lancio del titolo dovrebbe avvenire nel 2023 su PC e successivamente su console, non sappiamo se in crossgen con PS4 e Xbox o solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.