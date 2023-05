Hawken Reborn: lo sparatutto gratuito a base di mech risorge su PC

Lo sparatutto sui mecha Hawken si riaffaccia a sorpresa su Steam in una versione inedita. 505 Games presenta ufficialmente Hawken Reborn, un'esperienza free-to-play ambientata in una dimensione fantascientifica e incentrata sulle sfide multiplayer PvP e PvE.

La 'rinascita' dello shooter di Adhesive Games fa da sfondo al ritorno su Illal, una lontana colonia aliena trasformata in un immenso campo di battaglia divorato dall'avidità, dalla corruzione e dall'inquinamento delle corporazioni extramondo.

Il nostro compito è quello di indossare i panni di uno dei tanti mercenari che si recherano su Illal in cerca di fama, fortuna e crediti da spendere in customizzazioni e potenziamenti per il proprio mecha. Rispetto all'originario Hawken, l'innovazione principale della versione Reborn è rappresentata dall'esperienza PvE, una modalità speciale che vedrà gli utenti combattere nelle terre avvelenate di Illal contro le altre fazioni al soldo delle corporazioni.

La fase Early Access di Hawken Reborn avrà inizio nella giornata di mercoledì 17 maggio su PC (Steam): date un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto che aiuterà i fan del genere a ingannare il tempo in vista dell'attesissimo lancio di Armored Core 6.