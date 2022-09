Hazelight oltre It Takes Two: un'anteprima dal mocap del nuovo gioco coop di Josef Fares

Mentre fervono i preparativi per l'arrivo del capolavoro cooperativo It Takes Two su Switch (previsto per il 4 novembre), Josef Fares si riaffaccia sui social per ribadire di essere già al lavoro sul suo prossimo videogioco.

L'eccentrico boss degli studi Hazelight, d'altro canto, già nel dicembre del 2021 confermò di essere saltato sul prossimo gioco dopo It Takes Two condividendo una simpatica immagine che lo ritraeva semidisteso sul tavolo della sala riunioni della sua software house.

Pur senza strappare gli stessi sorrisi della foto di fine 2021, la nuova immagine pubblicata da Fares risulta essere decisamente più ricca di indicazioni sulla natura del suo prossimo progetto: il designer, sceneggiatore e regista libanese mostra infatti le due interpreti delle sessioni di motion capture in quella che lo stesso Fares descrive come "un'anteprima del suo prossimo videogioco".

A giudicare da quanto suggerito dalla foto, quindi, la nuova esperienza interattiva di Joes Fares rimarrà nel solco tracciato della sue precedenti avventure e, di conseguenza, si focalizzerà quasi interamente sulla cooperativa. Sempre in base alla nuova immagine, la prossima follia coop di Fares dovrebbe avere due donne per protagoniste. Nell'attesa di ulteriori informazioni da parte degli studi Hazelight, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione del capolavoro cooperativo It Takes Two.