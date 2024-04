Hazelight dopo It Takes Two: il nuovo gioco di Josef Fares annunciato quest'anno?

Dopo aver ottenuto il Game of the Year del 2021 con It Takes Two, Hazelight è tornata nei suoi studi per lavorare al suo prossimo progetto videoludico. Ad oggi non sappiamo ancora nulla sul prossimo gioco partorito dalla mente dell'istrionico Josef Fares, ma le cose potrebbero essere destinate a cambiare molto presto.

Con l'avvicinarsi del decimo anniversario dalla fondazione dello studio e dal premio BAFTA ricevuto da Josef Fares per Brothers a Tale of Two Sons, Hazelight ha pubblicato un nuovo post sui suoi account social. Oltre a ricordare con un certo coinvolgimento i risultati raggiunti all'inizio del loro viaggio, gli sviluppatori hanno fornito una piccola anteprima ai giocatori che attendono il prossimo gioco degli autori di It Takes Two e A Way Out.

"A novembre festeggeremo il decimo anniversario di Hazelight!", recita il post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. "Accidenti, è nostalgico ripensare a Josef che ha accettato un Bafta per Brothers - A Tale of Two Sons nel marzo 2014. Il folle successo di quel gioco è il motivo per cui poco dopo ha fondato Hazelight! Certo, abbiamo delle novità (davvero buone) a cui stiamo lavorando di cui parleremo più avanti quest'anno. Ma in questo momento vogliamo portarvi in ​​un viaggio nel passato e mostrarvi alcuni dei momenti mai visti prima che ci hanno portato qui! Abbiamo altro in arrivo!".

Sembrerebbe, dunque, che il prossimo titolo dello studio possa essere annunciato entro quest'anno, magari ai The Game Awards dove ormai Fares è diventato ospite molto gradito. In attesa di scoprire cosa ci attende, cogliamo l'occasione per consigliarvi la nostra Recensione di Brothers A Tale of Two Sons Remake, che ha tirato a lucido l'avventura co-op originariamente pubblicata nel 2014.

