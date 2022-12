Hazelight e il prossimo gioco dopo It Takes Two: sarà cooperativo e uscirà anche su Switch

Nella cornice mediatica di Gamelab di Tenerife è intervenuto Oscar Wolontis: il COO degli studi Hazelight ha condiviso ai microfoni di GameReactor.eu delle interessanti riflessioni sul nuovo gioco cooperativo di Josef Fares dopo It Takes Two.

Il Direttore Generale della software house svedese ha confermato (se mai ve ne fosse ancora bisogno) che l'esperienza interattiva offerta dal prossimo videogioco di Hazelight si focalizzerà interamente sulla cooperativa, proprio come i passati lavori della compagnia come A Way Out e il Game of the Year dei TGA 2021 It Takes Two.

Wolontis conferma la vocazione cooperativa del prossimo videogioco ideato dal vulcanico Josef Fares spiegando come "ci siamo specializzati in questo genere di esperienze, ormai non è più un segreto. Abbiamo imparato così tanto dal passato, mi riferisco in particolare a It Takes Two e A Way Out. Siamo riusciti a creare quelle avventure perché abbiamo imparato a lavorare così bene insieme, quindi non getteremo via questa esperienza".

Il COO di Hazelight cita poi il lavoro svolto dal suo team per dare forma al porting Nintendo Switch di It Takes Two e sottolinea che "Switch è una console dal formato molto diverso da quello delle altre piattaforme su cui abbiamo lanciato It Takes Two. Vogliamo continuare ad essere presenti su quella piattaforma. Ma siamo anche molto orgogliosi del successo raggiunto dal titolo con localizzazioni in lingue come il giapponese, lo spagnolo e il tedesco, gli utenti ne sono stati molto contenti".