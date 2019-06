HBO pubblicizza il proprio servizio streaming... con un controller di Wii U

Il mondo del graphic design e delle campagne marketing affidate, nella migliore delle ipotesi, a dei semi-professionisti, non finisce mai di stupire, ed in questo senso fa anche sorridere la scelta di HBO di pubblicizzare il proprio servizio in streaming con un controller per Wii U.

Il popolare network statunitense è infatti disponibile anche in streaming, ed è possibile guardarlo anche utilizzando le console. Quelle della generazione attuale, però. Evidentemente il grafico che si è occupato della campagna pubblicitaria non ne era a conoscenza, o più probabilmente, ha cercato su Google la prima immagine di un controller riconoscibile che è riuscito a trovare.

Fin troppo riconoscibile però, visto che chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il mondo dei videogiochi, sa che si tratta di un controller pro per Wii U, una console che non solo non è più sul mercato, ma che ovviamente non è compatibile con il servizio streaming di HBO.

Attualmente, l'app di HBO è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, per cui per evitare un qualsivoglia problema legale (qualora ce ne fossero stati, in fondo si sta pur sempre pubblicizzando un servizio offerto da due console), sarebbe bastato semplicemente rimuovere il logo dai controller delle due console. Ma d'altronde cosa ne sappiamo noi? Non siamo mica i grafici di HBO...