Hearthstone HCT Europe Summer Playoff: Turna sbalorditivo, porta l'Italia ai mondiali

Una serie di colpi di scena e pescate fortunate hanno portato l'Italia in alto nei Playoff dell’HCT Europe Summer, un Turna inaspettato che ha saputo conquistarsi il suo posto nella top 4 e garantendo cosi al nostro campione di poter partecipare ai prossimi mondiali di Hearthstone.

Con i suoi mazzi aggressivi Turna conquista la top 4 europea di queste playoffs di Hearthstone che ha racchiuso ben 73 partecipanti. L'Italia conquista così un posto davvero agognato tra i grandi nomi che eravamo abituati a sentire finora.



Nelle semifinali di domenica, abbiamo un Turna che contro il Cube Lock di Faeli, da davvero il meglio di sè. Turna è partito così con un ottimo Tempo Mage, spingendo subito l'avversario a spot di fireball. Non riuscendo a mettere in piedi difese efficaci Faeli si trova costretto alla resa.

Successivamente è stato il turno dello Spiteful di Faeli contro il Cube del nostro connazionale. Partita poi persa a causa delle tremende pescate e un discard di Gul'Dan che costa a Turna la partita.

Si passa a un mirror Cube. Qui il nostro campione domina la partita grazie a una pescata fortunatissima di Hellfire che gli consente di recuperare quella che apparentemente sembrava una partita persa.

Nell'ultimo scontro con Faeli, Turna decide di portarsi a casa la vittoria con un ottimo Even Paladin, Faeli prova a rispondere nuovamente con il Cube, scelta ininfluente per l'Avenging Wrath di Turna che porta il nemico al tappeto.



Alle finali è il turno di vedersela con Viper, Turna decide di iniziare subito con un mazzo che gli ha già portato una vittoria, l'Even Paladin. Qui, un errore dell'avversario porta Turna a un'altra vittoria inaspettata concludendo con la stupenda Ashbringer.

La partita seguente non va a nostro favore e il Miracle Rogue dell'avversario mette a dura prova il nostro Quest Rogue. Sempre a causa di una brutta mano e brutte pescate Turna non ha il tempo di completare la quest e si trova costretto a cedere.

Ma è qui che il tricolore riguadagna la sua posizione e il suo Quest Rogue contro il Cube dell'avversario fa il suo lavoro. Dopo essersi ritrovato alle strette, Turna riesce a completare la sua quest grazie al Vicious Scalehide. Il Lifesteal permette a Turna di riprendere fiato e dopo una rapida giocata di Sonya di prendere un altro decisivo punto.

Alla sua ultima partita abbiamo poi visto un mirror Cube, che nonostante sia un mazzo ovviamente molto Control entrambi i giocatori hanno deciso di andare face a suon di giganti, inutile dire che un doppio Hellfire di Turna al momento giusto gli permette di portarlo facilmente al podio.

Turna dimostra così di essere un pro player degno di questo nome e guadagna così la possibilità di partecipare alle finali mondiali dove parteciperanno i top 4 di ogni regione.



Continuate a seguirci per vedere tutti i dettagli di questo emozionante torneo e tutte le novità che ci aspettano in questo Anno del Corvo!