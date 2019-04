HCT World Championship: buste gratis per il mondiale di Hearthstone

L'Hearthstone Championship Tour World Championship 2019 prenderà il via il prossimo 25 aprile a Taipei. Sono sedici i migliori giocatori di Hearthstone che si sono qualificati dopo i tornei delle regioni americana, Asia Pacifica, Cina ed Europa.

I sedici campioni si affronteranno per aggiudicarsi l'ambito titolo di campioni del mondo di Hearthstone e una consistente fetta del prize pool da 1.000.000 di Dollari.

L'iniziativa Scegli il tuo campione tornerà anche per questo evento. Tutti potranno scegliere uno dei sedici partecipanti e venire ricompensati con buste di carte in base, ovviamente, alle prestazioni dei giocatori. Tutto quello che dovete fare è collegarvi al sito ufficiale con il vostro account e scegliere uno tra i giocatori che vi ispirano di più. Avete tempo sino al 24 aprile per fare la vostra scelta.

Vi ricordiamo che uno dei partecipanti è Bunnyhoppor, al secolo Raphael Peltzer, è un player tedesco reclutato dai Samsung Morning Stars. Il ragazzo è ormai conosciuto da tutti gli appassionati di Hearthstone ed è un giocatore vincente.

Il 2018 è stato un anno di grazia per il tedesco, che ha vinto la tappa HCT di luglio beffando l'azzurro degli Exeed Turna ed è stato successivamente scelto per rappresentare la propria nazione ai Global Games.

Infine, vi ricordiamo che se vi collegherete su Twitch durante una qualunque delle fasce orarie del mondiale e rimanete collegati per almeno quattro ore (totali) verrete ricompensati con una busta di carte de L'ascesa delle ombre. C'è anche un altro “concorso” legato a Twitch: ogni ora di trasmissione 1500 spettatori verranno ricompensati con una busta del set Classico.

Rimanete sintonizzati per la recensione de L'Ascesa delle Ombre, ultimo set che inaugura l'Anno del Drago!