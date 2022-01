He-Man: il Castello di Grayskull stile anni '80 è in offerta su Amazon

Se siete stati bambini negli anni '80 sicuramente avrete sbavato sul Castello di Grayskull dei Masters, uno dei playset più ambiti e desiderati dai ragazzi che seguivano le avventure di He-Man e Skeletor. Grayskull oggi è tornato in una versione estremamente simile al castello degli anni '80 ed è in vendita a prezzo scontato su Amazon.

Nel 2020 Mattel ha lanciato la linea Masters of the Universe Origins che riprende gli stampi originali dei personaggi, dei veicoli, delle cavalcature e dei playset, riutilizzando anche artwork e confezioni in stile vintage, con piccoli tocchi di modernità per rendere i giocattoli più pratici da usare.

Tra i tanti prodotti della linea lanciati sul mercato c'è anche la riedizione del Castello di Grayskull, il castello è alto circa 46 centimetri e naturalmente può essere aperto "a valigetta", all'interno troviamo vari accessori come scale, la rastrelliera delle armi, gli attrezzi da allevamento, il trono, l'ascensore e la mitica prigione, oltre ad un set di armi e adesivi per personalizzare il tutto.

Questa versione del Castello di Grayskull è in offerta a 90.73 euro e include anche un personaggio esclusivo non in vendita separatamente, Temple of Darkness Sorceress, una riedizione con costumi bianco del personaggio di Sorceress. Altri personaggi, veicoli e cavalcature non sono inclusi.