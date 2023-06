Headbangers: un mare di minigiochi per il folle battle royale musicale coi piccioni!

Tra le tante sorprese del Future Games Show è davvero impossibile non citare il video d'annuncio di Headbangers, il folle battle royale musicale coi piccioni sviluppato da Glee-Cheese sotto l'egida di Team17. La pagina Steam ci regala le prime immagini ingame e tanti dettagli inediti sui minigiochi accessibili.

Il negozio digitale di Valve ci aiuta a delineare i contorni ludici e contenutistici di questa frizzante esperienza da vivere all'interno di arene con 30 giocatori chiamati a indossare i panni (o meglio, le piume) di altrettanti piccioni disposti a tutto pur di strappare il titolo di Headbanger.

L'impianto di gioco eretto dal team Glee-Cheese trae spunto da titoli come Fall Guys per offrire ai patiti del genere l'opportunità di sfidarsi in una folle serie di minigiochi all'interno di un ricco ventaglio di modalità multiplayer cross-platform.

Sin dal lancio, Headbangers proporrà ben 23 minigiochi su quattro round, con ogni livello che promette di regalarci "una nuova sfida con un twist musicale accattivante e unico! La difficoltà delle sfide aumenterà a ogni round, rendendo sempre più frenetica la musica fino all'ultimo livello: solo chi saprà mantenere calma e becco freddo riuscirà a portare a casa la pagnotta!".

I minigiochi musicali confezionati dagli sviluppatori metteranno a dura prova la memoria, i riflessi, i tempi di reazione e la bravura dei partecipanti alle attività multiplayer. Completando ogni partita sarà possibile ottenere delle Briciole, una moneta virtuale da spendere nel Negozio interno di Headbangers per sbloccare centinaia di oggetti unici tra cui completi, cappellini, occhiali, voci, provocazioni e altro ancora per il proprio piccione digitale.

Il lancio di Headbangers Rhythm Royale è previsto più avanti nel 2023 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro riassunto degli annunci del Future Games Show 2023.