Headbangers: il party game musicale alla conquista di PC, PlayStation, Xbox e Switch

I piccioni del folle party game musicale Headbangers sono stati tra i protagonisti del Nintendo Direct di giugno. Nel corso dell'evento estivo, Team17 e Glee-Cheese hanno mostrato un video gameplay e svelato la data di lancio di questo frizzante battle royale.

Headbangers guarda agli appassionati di videogiochi come Fall Guys, promettendo delle frenetiche sfide multiplayer in più di 20 minigiochi musicali da svolgersi in lobby composte da 30 giocatori, ciascuno dei quali dovrà assumere il controllo di piccioni disposti a tutto pur di strappare le Briciole agli avversari.

Saranno proprio le Briciole conquistate nei quattro round ci ciascuna partita, infatti, a garantire agli utenti la possibilità di personalizzare il proprio pennuto digitale attingendo ai tanti oggetti sbloccabili nel Negozio interno del titolo.

Il trailer del Nintendo Direct ci immerge nelle atmosfere di alcune delle modalità presenti in Headbangers, con battaglie che metteranno a dura prova i riflessi, i tempi di reazione e la memoria dei giocatori. I server di Headbangers Rhythm Royale apriranno ufficialmente il 31 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro riassunto degli annunci del Nintendo Direct di giugno.