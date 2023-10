Headbangers: piccioni alla riscossa nel party game tra Fall Guys e Guitar Hero

Il party game musicale Headbangers parte ufficialmente alla conquista di PC, PlayStation, Xbox e Switch con l'esilarante trailer confezionato dal team Glee-Cheese che ne accompagna l'apertura dei server e il contestuale approdo nel catalogo del Game Pass.

Il simpatico video datoci in pasto da Team17 tratteggia i contorni dell'esperienza multiplayer da vivere nei 23 minigiochi accessibili sin dal lancio di Headbangers, in quello che gli stessi sviluppatori definiscono come "un twist musicale accattivante e unico, con sfide di difficoltà crescente che rendono sempre più frenetica la musica e il gameplay da sperimentare fino all'ultimo livello".

Ogni lobby online vedrà trenta giocatori contendersi il titolo di Headbanger indossando i panni (o meglio, le piume) di altrettanti 'piccioni da competizione', ciascuno dei quali potrà essere personalizzato spendendo le Briciole ingame ottenute mettendo a dura prova la propria memoria, i riflessi e i tempi di reazione nei minigiochi a tema musicale. Starà agli utenti, quindi, darsi da fare per scalare le classifiche e ottenere centinaia di oggetti unici tra completi, occhiali, provocazioni, voci, animazioni e cappellini per il proprio 'tubante' alter-ego.

