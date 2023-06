Headbangers Rhythm Royale annunciato: battle royale e rhythm game in un mix esplosivo

Al Future Games Show del 10 giugno 2023 c'è stato spazio anche per un progetto estremamente particolare, prodotto da Team 17 e sviluppato da Glee-Cheese Studio: si tratta di Headbangers Rhythm Royale, un curioso mix tra battle royale e le tipiche meccaniche di un rhythm game.

Il Future Games Show è stata l'occasione per vedere il gioco in azione nel suo primo trailer, pieno di personaggi strambi e piccioni colorati d'azzurro sgargiante. Headbangers Rhythm Royale è ben diverso dal tipico battle royale che il pubblico conosce: anziché inseguire ed eliminare gli avversari con ogni risorsa a disposizione, nell'opera targata Glee-Cheese lo scopo è sconfiggere i rivali a suon di minigiochi a base di ritmo nei quali bisognerà dimostrare di avere il migliora talento come danzatori, round dopo round fino a quando non si viene incoronati Master Headbanger.

Spazio anche per un'ampia personalizzazione del proprio pennuto, che potrà essere vestito nei modi più disparati e fantasiosi: che si tratti di un t-rex, di una lumaca o un cowboy, ci sono tanti costumi tra cui scegliere. Headbangers Rhythm Royale non ha al momento una data d'uscita precisa, ma è atteso nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Sempre nel corso del Future Games Show è stato mostrato anche un nuovo trailer di Lords of the Fallen, commentato dagli sviluppatori in persona.