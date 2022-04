Headset Steelseries Arctis 7p+ con Audio 3D per PS5: sconto di 50 euro da GameStop

Se state cercando un headset di alta qualità capace di supportare anche l'Audio 3D di PlayStation 5, ma non volete spendere cifre esagerate, allora dovete assolutamente dare un'occhiata all'ultima offerta di GameStop.

Per celebrarne il lancio, GameStop offre un lauto sconto di 50 euro sull'acquisto del nuovissimo Headset Wireless Steelseries Arctis7P+. Per un periodo limitato, queste cuffie senza fili possono essere comprate al prezzo di 149,98 euro anziché 199,98 euro. Se volete, potete approfittarne online, con tanto di spedizione gratuita e possibilità di rateizzare il pagamento.

L'Headset Wireless Steelseries Arctis7P+, dotato di un dongle USB-C compatto, è compatibile con PlayStation 5, PS4, PC, Mac, Oculus Quest 2, Nintendo Switch e Android, ma il suo cavallo di battaglia è il pieno supporto al Tempest 3D AudioTech della console di nuova generazione di casa Sony, con driver audio che enfatizzano i suoni sottili. Steelseries dichiara una batteria capace di garantire 30 ore di utilizzo continuo in wireless e 15 minuti dii ricarica per 3 ore di riproduzione. Il dispositivo è inoltre dotato di un microfono retrattile ClearCast certificato Discord con design bidirezionale, lo stesso utilizzato dagli equipaggi di coperta delle portaerei per una cancellazione del rumore di alto livello.