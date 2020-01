Hearthstone: in arrivo la nuova avventura single player "Il Risveglio di Galakrond"

Blizzard ha annunciato l'uscita della nuova avventura in single player "Il Risveglio di Galakrond" come contenuto aggiuntivo dell'espansione di Hearthstone La Discesa dei Draghi, che concluderà la stagione dell'Anno del Drago.

Il Risveglio di Galakrond introdurrà la prima avventura in single player dal 2016, che includerà 24 incontri distribuiti su due storie inedite e separate composte da quattro capitoli ciascuna: una vedrà i giocatori nei panni del M.A.L.E, nel tentativo di far risorgere il proto-drago Galakrond, mentre nell'altra si potrà guidare la Lega degli Esploratori nella lotta per fermare il piano malvagio e salvare il mondo. Al termine di ogni capitolo, si potrà provare la versione Eroica in cui si dovranno creare mazzi personalizzati: chi riuscirà a portare a termine la missione riceverà due dorsi diversi, uno a tema esploratori e l'altro a tema M.A.L.E. Gli episodio verranno pubblicati con cadenza settimanale come per le altre avventure.

Il primo capitolo uscirà il 21 gennaio e sarà gratuito mentre gli altri saranno disponibili a 6,99 euro o 700 oro ciascuno, con l'intera avventura acquistabile a 19,99 euro. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Hearthstone: La Discesa dei Draghi è disponibile sulle pagine di Everyeye.