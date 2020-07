Hearthstone: L'Accademia di Scholomance, tutte le novità dell'espansione

Dopo aver assistito a una fuga di notizie, i vertici di Blizzard Entertainment annunciano ufficialmente L'Accademia di Scholomance, la nuova espansione dell'iconico gioco di carte collezionabili Hearthstone.

Il nuovo bundle di Hearthstone promette di aggiungere tutta una serie inedita di carte e diversi elementi contenutistici che, nelle intenzioni dei suoi autori, consentiranno agli appassionati di sperimentare nuove strategie ed esperienze su PC e sistemi mobile iOS e Android.

La scheda che accompagna il filmato di presentazione di Hearthstone L'Accademia di Scholomance la descrive come un'esperienza dal complesso quadro narrativo e prettamente ludico, merito anche degli interventi compiuti nei mesi scorsi da Blizzard come l'introduzione della nuova modalità Classificata di Hearthstone. A seguire trovate le carte d'annuncio del nuovo pacchetto aggiuntivo:

Shan'do Zannaselvaggia

Studi della Natura

Fioritura Fulminea

Ladra di Bacchette

Missili dell'Involuzione

Studente Fuori Sede

Tutrice Corrotta

Neofita del Culto

Primo Giorno di Scuola

Soldatessa Doppioscudo

Novellina Esausta

Studente Diligente

Piantagrane

Scuotiossa

All'interno del bundle de L'Accademia di Scholomance troveranno spazio ben 135 carte tra leggende dorate, eroi mago come Kel’Thuzad comprensivi di Card Back, perk per la modalità Battlegrounds e ticket per l'Arena.

In calce alla notizia troviate la galleria immagini che immortala le carte d'annuncio di Hearthstone L'Accademia di Scholomance con la descrizione dei parametri, delle abilità e dei benefici apportati nel deck di questa ambiziosa espansione.