Hearthstone: l'aggiornamento di giugno con bundle esclusivo, nuovo evento e tante novità

Nelle scorse ore Blizzard ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Hearthstone che introduce un bel po' novità interessanti per il gioco in vista della stagione estiva.

L'evento a tempo limitato Locande del Tempo prenderà il via l'11 giugno e terminerà il 2 luglio. Questo nuovo evento aggiunge 28 carte uniche all'Arena per tutta la sua durata dell'evento. La prima run nell'Arena sarà gratuita per tutti, quindi potete provarlo senza timore.

Il 13 giugno, inoltre, per tutti coloro che si connetteranno ci sarà una busta di carte gold classiche gratuita da riscattare. Come sempre, il pack conterrà cinque carte d'oro e almeno una carta rara o migliore (almeno, questo è ciò che speriamo sempre tutti).

Infine, Blizzard ha reso disponibile all'acquisto un nuovo bundle a tempo limitato. Il pacchetto include due buste per ognuno dei seguenti set: Classico, Boscotetro, Coboldi & Catacombe, Cavalieri del Trono di Ghiaccio e Viaggio a Un'Goro, per un totale di 10 buste a 7.99€.

Il pacchetto sarà disponibile solo fino al 19 giugno e, a differenza del precedente, potrà essere acquistato tutte le volte che vorrete.

Ci sono anche alcune modifiche alle meccaniche di gioco e diverse correzioni di bug che potete leggere nella pagina ufficiale dedicata all'aggiornamento in questione.