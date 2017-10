Hearthstone: alla BlizzCon 2017 si terranno gli Inn-vitational

Alcuni dei più grandi nomi disaliranno sul palcoscenico della BlizzCon (che si terrà a partire da venerdì 3 novembre) nel corso del primo evento

Gli Inn-vitational, per chi non li conoscesse, fanno parte della terza sezione del programma di competizioni dedicate a Hearthstone, inaugurate verso la fine dell'anno scorso.

Oltre al Hearthstone Championship Tour e ai Global Games, gli Inn-vitational consentono a tutti i tifosi di osservare i più grandi e popolari giocatori competere in formati non convenzionali. Dato che quest'anno il Campionato del Mondo non si terrà alla Blizzcon, l'Inn-vitational ne prende il posto come evento principale del card game per tutto il fine settimana e vedrà 12 giocatori, suddivisi in quattro gruppi, competere su tre diversi formati.

Il più popolare streamer del gioco Octavian "Kripparian" Morosan, il primo campione del mondo James "Firebat" Kostesich e lo streamer britannico "J4CKIECHAN" porteranno i colori della squadra Jungle Giants.

I Big-Time Buccaneers saranno rappresentati da Jeremy "Disguised Toast" Wang, Ant Trevino e Alliestrasza.

Andrey "Reynad" Yanyuk, Thijs Molendijk e Pathra Cadness saranno i Grimestreet Grifters mentre David "Cane" Caero, Dima "Rdu" Radu, e "NaviOOT" costituiscono la squadra finale, i Chillblade Crusaders.

Un po' come accade nei Global Games, tutti e tre i giocatori di ogni squadra saranno coinvolti in ogni singolo match. L'evento si suddivide in tre fasi: Wild, Standard ed "Excavated Treasures".

Quest'ultima modalità di gioco pare metterà a disposizione dei giocatori buste di carte, per mettere alla prova le loro abilità nella composizione del mazzo con ciò che troveranno nelle buste.

L'evento si svolgerà in entrambi i giorni della BlizzCon e sarà trasmesso su Twitch.