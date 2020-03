Hearthstone, annunciata l'espansione Ceneri delle Terre Esterne: arriva una nuova classe!

Dopo le informazioni trapelate nella giornata di ieri, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Blizzard Entertainment. Ceneri delle Terre Esterne, la nuova espansione di Hearthstone, verrà lanciata il prossimo 7 aprile e introdurrà, per la prima volta nella storia del gioco, una nuova classe permanente giocabile: il Cacciatore di Demoni.

Il nuovo personaggio, chiamato Illidan Grantempesta, è descritto come una furia sfrenata che possiede un potere eroe chiamato Artigli del Demone: si tratta di un potenziamento all'Attacco dal costo di un Mana che permette al Cacciatore di Demoni di concatenare attacchi diretti nella propria strategia di combattimento. Questa classe brandisce il potere del vile, con il quale schiaccia i propri avversari con alleati demoniaci colossali, e ha accesso a delle carte con l'abilità Ripudio, che diventano più potenti se vengono giocate dall'estrema sinistra o destra della mano, anche nel turno in cui vengono pescate.

Il Cacciatore di Demoni sarà disponibile completamente gratis per tutti i giocatori di Hearthstone che completeranno le missioni del prologo che narreranno la storia del Cacciatore di Demoni e verranno rese disponibili dal 2 aprile. Al termine del prologo, i giocatori riceveranno gratis le 10 carte Base del Cacciatore di Demoni e un set introduttivo da 20 carte del Cacciatore di Demoni (farà parte dell'Anno del Drago per motivi di rotazione dei set). A partire da Ceneri delle Terre Esterne, 15 nuove carte del Cacciatore di Demoni verranno pubblicate con ogni futura espansione del nuovo Anno della Fenice.

Le novità dell'espansione Ceneri delle Terre Esterne non si fermano qui, poiché oltre a 135 nuove carte sono previste anche le Leggendarie Supreme, un nuovo tipo di servitore Leggendario: le carte Supreme inizialmente sono servitori utili per le prime fasi, che entrano in gioco e compiono il loro dovere, cadendo coraggiosamente in battaglia per il controllo del tabellone. Quando il loro Rantolo di Morte viene attivato, una versione largamente potenziata di questi servitori verrà messa nel mazzo. Tutte e nove le classi originali hanno una Leggendaria Suprema unica. Al debutto dell'espansione ci saranno anche i Demoni Inibiti, entità che entrano in gioco Dormienti per due turni. Inizialmente intoccabili da entrambi i giocatori, ma comunque visibili, quando si risvegliano scatenano devastanti effetti che possono cambiare il corso della partita.

Con Ceneri delle Terre Esterne verrà lanciato anche il Pass Locanda, un modo tutto nuovo di accedere agli Extra della Battaglia. Disponibile al prezzo di 19,99 € o 2.500 oro, il Pass Locanda include quattro ammissioni all'Arena e i seguenti Extra della Battaglia che dureranno per tutto il ciclo dell'espansione Ceneri delle Terre Esterne: statistiche avanzate, emote grafiche, un terzo e quarto eroe tra cui scegliere all'inizio della partita e l'accesso anticipato ai nuovi eroi della Battaglia (in base al calendario di pubblicazione di questi ultimi).

L'espansione può già essere pre-acquistata in due versioni:

Pacchetto di Ceneri delle Terre Esterne - 49,99 euro

50 buste + 5 buste aggiuntive

Dorso Intreccio di Serpenti

Leggendaria Dorata casuale di Ceneri delle Terre Esterne

Mega Pacchetto di Ceneri Terre Esterne - 79,99 euro

80 buste + 10 buste aggiuntive

Dorso Intreccio di Serpenti

Eroe Sciamano Dama Vashj

Leggendaria Dorata casuale di Ceneri delle Terre Esterne

4 ammissioni all'Arena

Bonus della Battaglia

Segnaliamo, infine, che tutti coloro che accederanno ad Hearthstone a partire da oggi 17 marzo riceveranno in regalo il Signore degli Elfi del Sangue, utilizzabile immediatamente, e sfruttare il suo potere unico: quando Kael'thas è in gioco, ogni terza Magia di ogni turno costa 0.