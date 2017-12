Hearthstone: annunciata la Rissa Cerosa Festa di Grande Inverno dal 20 al 24 dicembre

: Si avvicina il Natale evuole festeggiare proponendo la nuovaa tutti i giocatori di. Il nuovo evento è previsto dal 20 al 24 dicembre e proporrà ricchi premi per i partecipanti...

Questo è il periodo dei doni di Grande Inverno! Per celebrare la stagione, e per dare a tutti gli avventurieri qualcosa da fare che non sia prendere le candele di Babbo Coboldo, abbiamo preparato una speciale distrazione, ehm... Rissa di Grande Inverno piena di folli e cerosi premi!

I doni non saranno presenti solo sul tabellone di gioco! Il premio per la vittoria nella prima partita di questa Rissa saranno tre gelide buste dei Cavalieri del Trono di Ghiaccio!

Gli aiutanti di Babbo Coboldo hanno lavorato duramente per decorare Orgrimmar per la rissa, ma potrai goderti le feste anche sul tabellone di Roccavento nelle altre modalità di gioco. E a prescindere dalla modalità scelta, non dimenticarti di mostrare un po' di spirito festivo al tuo avversario con il ritorno delle emote Felice Grande Inverno!

Le Regole

All'inizio della partita, Babbo Coboldo farà cadere quattro doni incartati pieni di caramelle per ogni lato del tabellone. Se riesci a scartare un dono, riceverai un servitore Leggendario che costerà tre Mana in meno! Babbo Coboldo manterrà viva la celebrazione paracadutando regolarmente nuovi regali. Cerca però di non essere troppo avido: otterrai un servitore Leggendario scontato solo dai regali lasciati da Babbo Coboldo sul lato dell'avversario.

Come comporrai il mazzo per ottenere il massimo da questi leggendari doni? La Rissa Cerosa Festa di Grande Inverno durerà dal 20 al 24 dicembre, per cui ricordati di connetterti per festeggiare con noi!