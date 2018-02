Hearthstone: annunciati i dettagli dell'Anno del Corvo, in arrivo nel 2018

ha annunciato quest'oggi i dettagli relativi all'Anno del Corvo, nuova stagione competitiva in arrivo nel 2018 su, il fortunato card game basato sull'universo di World of Warcraft.

Ogni nuovo anno di Hearthstone è simboleggiato da un segno zodiacale delle costellazioni che brillano nei cieli di Azeroth. L'allineamento di una nuova costellazione annuncia l'inizio del nuovo anno, un momento di gioia e divertimento, ovunque venga giocato Hearthstone! Quest'anno diamo l'addio all'anno del Mammut e ci prepariamo a volare sulle ali dell'anno del Corvo!

Per mantenere Hearthstone emozionante e accessibile quando vengono aggiunte nuove carte, il formato Standard consente di usare solo le carte più nuove, oltre a quelle Base e Classiche.

Quando pubblichiamo la prima espansione del nuovo anno, ogni set che non è stato pubblicato nello stesso anno o in quello precedente viene escluso e da quel momento non farà più parte del formato Standard. Se vuoi le carte per giocare in formato Selvaggio o solo per completare la tua collezione, puoi crearle usando la Polvere Arcana. Sì, anche quelle delle Avventure (come Una notte a Karazhan) che prima non si potevano creare.

Sulle Ali del Corvo!

Il nuovo formato Standard arriverà con la prossima espansione di Hearthstone! Quando giungerà il momento fatidico, troverai l'orologio astrologico di Hearthstone a darti il benvenuto verso un nuovo anno di Hearthstone, che segnerà l'inizio di un nuovo formato Standard!

Potrai creare mazzi Standard usando i seguenti set:

Base

Classiche

Viaggio a Un'Goro

Cavalieri del Trono di Ghiaccio

Coboldi & Catacombe

La prima espansione del 2018

Contemporaneamente, i seguenti set diventeranno prerogativa esclusiva del formato Selvaggio, insieme a tutti i set precedenti:

Sussurri degli Dei Antichi

Una notte a Karazhan

I bassifondi di Meccania

Un nuovo anno di Hearthstone significa anche tre nuove espansioni! Non si può mai sapere cosa riserva il futuro...

Le Nuove Vecchie Glorie

Per mantenere Hearthstone vivace e frizzante, alcune carte del set Classico diventeranno prerogativa esclusiva del formato Selvaggio. Quest'anno, queste carte entreranno a far parte delle Vecchie Glorie: Blocco di Ghiaccio Oracolo, Lucefredda, e Gigante di Magma.

Missioni Più Rapide

I requisiti per quasi ogni missione saranno ridotti per renderle di più rapido completamento, e tutte le missioni che prima conferivano 40 oro ora ne daranno 50.

Tornei in Gioco

Potrai creare un torneo personalizzato e invitare i tuoi amici, il tutto dalla comodità del client di gioco di Hearthstone. Stiamo pensando di avviare la beta dei tornei in gioco intorno alla metà di quest'anno, ma quello sarà solo l'inizio.

Il nuovo Eroe Druido: Lunara

Lunara è la figlia più grande del semidio Cenarius. Mentre le sue sorelle Driadi incarnano la pace e la serena bellezza della natura, Lunara somiglia molto di più a suo padre. Vinci 10 partite di Hearthstone in modalità Classificata o Amichevole Standard dopo l'uscita ufficiale della prossima espansione per aggiungere questa feroce paladina delle selve alla tua collezione.

Vuoi saperne di più sull'anno del Corvo? Fai le tue domande nei commenti e collegati al canale ufficiale di Hearthstone su Twitch.tv il 2 marzo. A questo indirizzo, intanto, trovate ulteriori informazioni diffuse da Blizzard sull'Anno del Corvo.