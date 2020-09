Hearthstone: annunciato l'evento Biblioteca Proibita con il primo Libro degli Eroi gratis

Blizzard Entertainment ha annunciato un nuovo evento di Hearthstone, intitolato La Biblioteca Proibita. Si svolgerà nell'arco di tre settimane, dall'8 al 29 settembre, e porterà con sé una serie di nuovi contenuti. Scopriamoli assieme.

"Nelle profondità del campus, coperto di ragnatele, si cela il santuario interno dell'Accademia di Scholomance, dove il Preside Kel'Thuzad ha nascosto misteriosi libri rilegati in pelle ed "esperimenti" magici finiti male. Con le potenti forze della magia oscura nelle vicinanze, solo le anime più coraggiose (o sciocche?) oseranno avventurarsi nei meandri della Biblioteca Proibita!"

Dall'8 settembre potrete mettervi in coda per la Battaglia con un massimo di sette amici: per una partita privata, vi basterà mettervi in coda con cinque o più giocatori; se invece volete giocare una partita Classificata, dovrete mettervi in coda con quattro o meno amici. Lo stesso giorno verranno introdotti i nuovi eroi Ser Barov, Jandice Barov e la Guardiana Omu, e verrà aggiunta la Mummia in Miniatura come servitore di Livello Locanda 1. Altri dettagli sono disponibili nelle note della patch 18.2 di Hearthstone.

Il 15 settembre verrà fornito l'accesso al primo capitolo de Il Libro degli Eroi di Hearthstone per seguire la storia di Jaina Marefiero da quando era una giovane studiosa fino al momento in cui è diventata una potente maga. Il Libro degli Eroi di Hearthstone porterà nuovi contenuti gratuiti per giocatore singolo nel corso dei prossimi 12 mesi, raccontando le storie di tutti e 10 gli eroi principali. Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest'avventura otterrete una busta del Mago, contenente solo carte del Mago del formato Standard! Dal 23 settembre, con 1.000 oro o 9,99 € potrete prendere parte ad una Rissa competitiva utilizzando le carte della vostra collezione per ottenere diverse ricompense basate sul numero di vittorie in sessione: si spazia da Polvere Arcana a oro, fino ad arrivare a buste di carte e addirittura carte Leggendarie Dorate. Potrete continuare fino al raggiungimento dei 12 vittorie o 3 sconfitte.