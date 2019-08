Hearthstone, annunciato l'evento Marcia su Uldum: dettagli su Risse e ricompense

Giocatori di Hearthstone Salvatori di Uldum, preparatevi! Il prossimo 13 settembre prenderà il via un nuovo evento di gioco intitolato Marcia su Uldum.

La descrizione ufficiale recita: "Il piano dell'Arcicattivo Rafaam sta per andare in porto e i deserti di Uldum sono pieni di maleodoranti malfattori, crudeli canaglie e potenti Portapiaga pronti a far piovere distruzione sul mondo. Ora tocca a te aiutare Elise a radunare gli altri membri della Lega degli Esploratori affinché si uniscano alla battaglia che deciderà le sorti di Azeroth!". Marcia su Uldum durerà complessivamente due settimane e introdurrà due nuove Risse e alcune ricompense.

Nuove Risse

Lega degli Esploratori: il Ritorno! (dal 4 al 10 settembre): Aiuta Elise a salvare i suoi amici e riunire la Lega degli Esploratori in questa nuova Rissa in formato Spedizione!

(dal 4 al 10 settembre): Aiuta Elise a salvare i suoi amici e riunire la Lega degli Esploratori in questa nuova Rissa in formato Spedizione! Tre desideri (dall'11 al 18 settembre): Ogni tuo desiderio è un ordine! Usa Zefris il Grande saggiamente in questa nuova Rissa.

Ricompense

Settimana 1 : 1 busta di carte Classica per la partecipazione alla Rissa; Partecipa alla Rissa per completare una missione Leggendaria*, che conferirà come ricompensa 1 busta di Salvatori di Uldum.

: 1 busta di carte Classica per la partecipazione alla Rissa; Partecipa alla Rissa per completare una missione Leggendaria*, che conferirà come ricompensa 1 busta di Salvatori di Uldum. Settimana 2: 1 busta di carte Classica per la vittoria nella Rissa; Partecipa alla Rissa per completare una missione Leggendaria*, che conferirà come ricompensa 2 buste di Salvatori di Uldum.

Ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente sono state introdotte alcune importanti modifiche alle carte di Hearthstone, resesi necessarie dopo l'arrivo nelle novità di Salvatori di Uldum. Tra le carte interessate figurano Chiamata dell'Evocatore e Galassia Portatile di Luna.