Hearthstone: annunciato l'evento speciale Giorni del Trono di Ghiaccio

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, Blizzard Entertainment ha annunciato i Giorni del Trono di Ghiaccio: il nuovo evento speciale di Hearthstone dedicato al set de I Cavalieri del Trono di Ghiaccio in programma dal 19 al 23 settembre che introdurrà una nuova rissa e permetterà ai giocatori di vincere ricompense a tema.

Io, il Re dei Lich, tornerò presto nel vostro patetico mondo, miserabili mortali!



Duello tra Cavalieri della Morte

Dimostra quale dei miei Cavalieri della Morte meriti di vincere in questa Rissa da brivido! Tu e il tuo avversario abbandonerete da subito la tediosa mortalità e comincerete la partita come Cavalieri della Morte! Ogni mazzo comprende un'accurata collezione di carte dei Cavalieri del Trono di Ghiaccio.

I ghoul giocano gratis

Connettiti su Hearthstone durante i Giorni del Trono di Ghiaccio per ricevere un Ghoul Felice Dorato gratuito. Scatena la sua allegria sui tuoi futuri avversari, oppure disincantalo come un selvaggio ingrato.

Monetine scomode

Completa due missioni speciali che forniranno come ricompensa 300 oro ciascuna, per un totale di 600 oro. Il mio totale disinteresse per un piano finanziario sarà la tua disfatta!

Riscalda il tuo gelido cuore con più buste

Il tuo fragile corpo vivente soffre il freddo? Desideri più carte dell'espansione di Hearthstone con protagonista il più potente essere non vivente che abbia mai non vissuto? Brami il potere di più Cavalieri della Morte per la tua collezione? Allora metti le mani sul Pacchetto Imbacuccato, 30 buste di carte di Cavalieri del Trono di Ghiaccio a un prezzo speciale!

Sono stufo di queste ciance. Presentati e sarai ricompensato, mortale!

I Giorni del Trono di Ghiaccio si terranno dal 19 al 23 settembre, siete pronti a vivere il nuovo evento speciale di Hearthstone?