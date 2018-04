Hearthstone: annunciato il grande evento HCT Tour Stop Italy, si svolgerà a luglio

eVox è lieta di annunciare un evento mai visto in Italia, l’HCT Tour Stop Italy powered By Zotac! Il montepremi complessivo della competizione dedicata ad Hearthstone sarà pari a 25.000 dollari e 191 Punti HC.

Durante l’evento, che verrà trasmesso in diretta su Twitch in sette lingue, si sfideranno ben 512 giocatori. Si disputerà dal 6 all'8 Luglio nel palazzetto della Pallacanestro Varese da 5.000 posti, il Pala2A. Sarà uno dei più grandi eventi di gaming mai ospitati in italia, al punto da essere classificato come eSport Major. L'organizzazione dell'evento è affidata ad eVox, società leader nel settore. I partner saranno: Zotac, uno dei principali produttori di schede grafiche, Blizzard, Samsung, Nvidia, Twitch e Internet One.

Per ulteriori informazioni sull'HCT Tour Stop Italy vi consigliamo di consultare il sito dedicato aperto per l'occasione, evox.gg/tourstop/it. Segnaliamo, infine, che tra le principali attività dell'evento ci sarà anche uno show match con protagonista il Team Morning Stars.