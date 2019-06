Hearthstone: arrivano le carte Radiosità (Sacerdoti) e Untore della Piaga (Ladri)

Blizzard Entertainment ha annunciato l'arrivo di un nuovo e importante aggiornamento di Hearthstone volto alla preservazione dell'identità di classe dei Ladri e dei Sacerdoti.

Innanzitutto, le carte Sparizione (Ladri) e Detonazione Mentale (Sacerdoti) verranno spostate nel pool delle Vecchie Glorie. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia di Irvine, la prima delle due, che fa tornare tutti i servitori nella mano di chi li controlla, annullava una delle debolezze del Ladro, mettendo in difficoltà i giocatori avversari nel definire una strategia efficace contro di loro. Detonazione Mentale, che permette ai Sacerdoti di infliggere 5 danni diretti all'eroe nemico, è stata invece giudicata troppo potente.

Le due carte saranno quindi rimpiazzate con altrettante che rispecchiano meglio l'immaginario di queste due classi. Per i Ladri sarà introdotta Untore della Piaga (Grido di Battaglia: fornisce veleno a un tuo servitore) che metterà a disposizione un altro modo per distruggere servitori incoronando definitivamente questa classe come maestra dell'abilità Veleno. I Sacerdoti, invece, avranno a disposizione Radiosità (Rigenera 5 Salute al tuo eroe), una carta a basso costo che potrà essere usata per attivare particolari sinergie con le Magie e allo stesso tempo fornire una buona cura di base.

In aggiunta a ciò, il prossimo aggiornamento introdurrà altre 8 carte all'interno delle buste Classiche (creabili anche con la Polvere Arcana):

Spezzassedio

Dono della Selva

Rettitudine

Alachiara

Inquisitrice Biancachioma

Stalliere delle Savane

Infiltrata dell'IR:7

Divoratrice Arcana

Trovate un'anteprima di ognuna di esse all'interno della galleria allegata in calce.