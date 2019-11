Hearthstone Battlegrounds: boom di giocatori e torneo in arrivo

La cerimonia d'apertura della BlizzCon è stata, come abbiamo visto, piena di sorprese tra un Diablo IV e un Overwatch 2. Non ultima, una versione “auto chess” secondo Blizzard.

A ventiquattro ore dall'apertura della beta, Hearthstone Battlegrounds una quantità incredibile di giocatori si sono riversati sulla board per darsi battaglia a colpi di carte. Sono molti i pro player che non si sono lasciati sfuggire l'occasione per scalare la vetta delle classifiche di questa particolare modalità.

Attualmente, il titolo è disponibile solo per coloro che hanno partecipato alla BlizzCon, acquistato un biglietto virtuale della BlizzCon o pre-acquistato il pacchetto di carte espansione la Discesa dei Draghi, in arrivo a Dicembre. Per coloro che non hanno attualmente nulla, Battlegrounds andrà live martedì 12 novembre.

Dando uno sguardo ai giocatori migliori al mondo in questo momento, appaiono alcuni nomi che la community conosce molto bene. Ad esempio, l'ex giocatore diventato impiegato Blizzard, Keaton "Chakki" Gill e Andrew "TidesofTime" Biessener, Dog e così via.

Non solo: Blizzard si sta già preparando per il primo torneo e, come di consueto, ha pubblicato sul proprio sito i nomi dei team che il 21 novembre si sfideranno nel primo evento di Battlegrounds.

I giocatori possono scegliere quale team supportare. In questo modo guadagneranno un pacchetto della prossima espansione. Inoltre, ogni volta che giocherete a Battlegrounds e vi piazzerete nella top 4, guadagnerete punti che andranno al team scelto.

Le squadre, poi, il 21 novembre si daranno battaglia e se il team scelto vince, si guadagneranno nuove buste de la Discesa dei Draghi.